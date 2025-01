Els uniformats confien en l’estudi de Govern

El consens entre els cossos uniformats és confiar en l’estudi que ha encarregat el Govern sobre el càlcul de les seves graelles salarials abans d’emprendre accions, que ja han estat definides en una reunió entre els funcionaris. Ho va explicar el portaveu dels uniformats –bombers, policia, funcionaris de presons (SPP), banders i duanes–, Jordi Solé, en declaracions al Diari.

“Tenim la confiança que l’empresa encarregada de l’estudi haurà fet una bona feina”, va explicar Solé, que no va mostrar la mateixa esperança amb l’actuació posterior del Govern. “Els que prendran l’última decisió seran ells”, i tot i que existeix el compromís d’apujar els salaris, no les tenen totes que l’augment sigui suficient, va lamentar el representant dels funcionaris.

En cas que la proposta que es posarà sobre la taula el pròxim 3 de febrer no sigui satisfactòria, els uniformats ja tenen un full de ruta definit. “Si la reunió no anés gens bé i ens presenten alguna cosa que no s’agafa per enlloc, ja tenim un pla A, B i C”, va advertir el president del Col·lectiu de Funcionaris del Cos de Policia (CFPA), Hugo Guiomar, que no va entrar a concretar en què consistirien les accions, ja que prefereixen escoltar primer la proposta de l’executiu.

“Confiem que l’empresa encarregada de l’estudi haurà fet una bona feina”

Jordi Solé, Portaveu dels uniformats





Els cossos van fer un estudi que analitzava la seva situació laboral comparant-la amb les seves contraparts catalanes i basant-se en les seves responsabilitats. El resultat va ser que rebien de mitjana un 30% menys dels diners que haurien d’estar percebent. En el cas dels policies, Guiomar va precisar que ells es mouen “entre un 30% i un 40% per sota” de la retribució que haurien d’estar rebent.

“Si la reunió no anés gens bé, ja tenim un pla A, B i C” Hugo Guiomar, President del CFPA





Aquesta xifra, però, no és absoluta i els cossos especials van deixar clar que el seu estudi no ha de reflectir el que demanaran. “El resultat de la comparativa que vam fer mostra que estem un 30% per sota, però no ha de ser l’augment que demanem”, va manifestar Solé. En la mateixa línia, Guiomar va aclarir que aniran a la reunió amb esperit negociador i que no s’asseuran amb xifres tancades abans de començar. “Si el nostre estudi parla d’un 30%, però ens presenten una oferta del 25%, per dir algun número, es pot parlar d’acceptar-la.” Això sí, el president del CFPA va afegir que l’esperança és que l’estudi del Govern i el que van fer els cossos mostrin realitats similars i les xifres siguin aproximades.

EL PS DEMANA L’ESTUDI

La presidenta suplent del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, va demanar al Govern per la documentació relativa a l’anàlisi i l’estudi de les graelles salarials dels cossos especials, i del cos general, diplomàtic, Educació i Justícia.

El conseller general del PS Pere Baró també va entrar una pregunta per conèixer la xifra dels membres adscrits als cossos especials, així com l’evolució salarial i del nombre total d’hores extres que fan.