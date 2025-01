Els enginyers advoquen per una planificació urbanística en clau nacional

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els representants del Col·legi d'enginyers han posat de manifest, durant la compareixença davant la comissió del Consell que aborda mesures per al creixement sostenible, la necessitat d'abordar la planificació urbanística i de reserva d'espais per a equipaments en clau nacional. En aquest sentit, han posat de manifest que, de la mateixa manera que hi ha plans d'infraestructures viàries o energètiques, cal pensar en la reserva d'espais per a altres equipaments i serveis. "No podem deixar que l'urbanisme sigui estrictament parroquial", ha manifestat el vicepresident del Col·legi, José Luis González i ho ha argumentat perquè mentre que no hi haurà rebuig a equipaments més amables, sí que és més conflictiu trobar espais per a, per exemple, ubicar abocadors de terres, ja necessaris, o depuradores. Els enginyers han advocat perquè es plantegi el sol com un recurs "finit" i que es gestioni d'aquesta manera i posant al centre "les persones", ha defensat el president del Col·legi, Vicenç Jorge.