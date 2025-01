Els constructors insten a establir el sostre demogràfic

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Definir el model de país, el sostre d'habitants i a partir d'aquí un sistema de quotes de construcció sostenible i que ajudi a l'estabilitat del sector. Aquesta és la proposta que ha formulat el president de l'Associació de contractistes d'obra, Miquel Àngel Armengol, durant la segona compareixença de la tarda davant la comissió parlamentària que tracta el creixement sostenible. Armengol ha afirmat que precisat el topall cada comú ha de tenir després llibertat per estructurar la quota màxima que es defineixi. "Aportaria seguretat jurídica al propietari i estabilitat al nostre sector", ha indicat. En paral·lel, una taula tècnica nacional d'infraestructures hauria d'ocupar-se de la necessària reserva de sol per a aquells equipaments estratègics. I ho ha exemplificat en un que és urgent i necessari per a la seva activitat: els abocadors de terres i pedres. "Hi hauria d'haver reserves de sol a totes les parròquies", ha emfatitzat, insistint en la problemàtica actual amb un dipòsit i mig, el del Maià i el mig que és el de Sant Julià "on és difícil accedir". Abans de les propostes, l'ACODA ha evidenciat els perjudicis del creixement post-Covid com ara la falta de mà d'obra i les conseqüències en forma "d'intrusisme i d'altres situacions que no ens agraden com les de precarietat laboral".