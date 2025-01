Detingut per estafar 300.000 euros amb un fals projecte d'un casino en línia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir ahir al matí a Canillo un home resident de 32 anys que hauria estafat 300.000 euros a un matrimoni amb una falsa inversió. El presumpte autor els va proposar invertir en un projecte d'un casino en línia i, a canvi de la inversió, els assegurava un 9 % de les accions de la societat. El matrimoni va confiar en l'home i va efectuar una primera transferència de 30.000 el juny de l'any passat i dues més, de 135.000 euros cadascuna, a l'agost. Uns mesos després, davant la falta d'informació, les víctimes van començar a desconfiar del seu suposat soci i, quan es van reunir amb ell, els hi hauria mostrat justificants falsos de transferències bancàries d'altres hipotètics inversors. En el moment que la parella el va interpel·lar i va verbalitzar les seves sospites, l’home s’hauria posat violent i els hauria intentat prendre per la força la documentació tancant amb clau el despatx per impedir que marxessin amb els papers. Per tot plegat, el matrimoni el va denunciar el novembre passat per estafa, falsedat documental, detenció il·legal, amenaces i coaccions.

En el marc de la investigació, els agents van dur a terme tres escorcolls el dimarts a la tarda al domicili del presumpte autor i en dos despatxos professionals, en què es va localitzar elements relacionats amb el joc i es va comissar documentació i diversos dispositius electrònics. La policia apunta que segons el suposat contracte, l’acusat havia demanat al matrimoni una inversió total de 900.000 euros.

Agafar la targeta de l'exparella i fa una vintena d'operacions fraudulentes

Un home de 44 anys hauria agafat la targeta bancària a la seva exparella, abans de finalitzar la relació, i hauria fet més d'una vintena d'operacions fraudulentes, entre l'agost i l'octubre de l'any passat, entre les quals, retirades de diners en efectiu en caixers automàtics i pagaments en diversos establiments del país per un valor de 2.090 euros. La detenció, que es va efectuar ahir al matí a Sant Julià, ve arran de la denúncia que va interposar la seva exparella el novembre passat quan es va adonar dels fets. L'home s'enfronta a un delicte contra l'ordre socioeconòmic i contra el patrimoni.