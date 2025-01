Demòcrates defensa únicament una sanció per a la ‘trampa del fill’

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge –també coneguda com a llei òmnibus– no inclourà en el seu redactat definitiu el pagament d’una indemnització per haver desallotjat el pis de forma irregular, normalment amb la justificació que l’habitatge fa falta per a un familiar directe. La majoria parlamentària considera que hi ha una contradicció entre les sancions que es preveuen i les compensacions.