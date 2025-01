Canòlic Mingorance serà la propera jutgessa d’Andorra a Estrasburg

La laurediana Canòlic Mingorance serà la nova jutgessa per Andorra del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Mingonance va sortir triada amb 144 vots a favor dels 167 emesos. La votació va tenir lloc durant el dia d’ahir a la sessió d’hivern de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que s’està celebrant aquests dies a Estrasburg. Mingorance té per endavant un mandat de nou anys que començarà a comptar des del dia que prengui possessió del càrrec, que haurà de tenir lloc en els pròxims tres mesos.

L’APCE està habilitat per elegir els jutges per majoria de vots emesos i d’una llista d’entre tres candidats. Com que es va assolir la majoria absoluta a la primera volta, no va fer falta repetir la votació ahir a la tarda. Els resultats detallats de la votació han estat de 165 vots vàlids i dos blancs, 144 dels quals per a Mingorance, onze per a Saïda El Boudouhi i deu per a Patrícia Quillacq.

Durant la segona meitat del 2023 el Govern va obrir un primer termini inicial per a la selecció dels candidats que havien de substituir el jutge Pere Pastor, que va acabar el mandat el 31 d’octubre passat. En les dues primeres convocatòries no es va assolir el mínim de tres sol·licitants i a la tercera es va rebutjar en el segon filtre perquè un dels candidats, segons va poder saber el Diari, no havia pogut superar les exigències mínimes demanades.