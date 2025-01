Berna Coma seguirà com a vicepresidenta de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general Berna Coma seguirà un any més com a vicepresidenta de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE). L'organisme ha renovat els càrrecs de president, que ocuparà Theodoros Rousopoulos, i quinze de les dinou vicepresidències, en la sessió plenària d'hivern, on ahir es va escollir Canolic Mingorance com a jutgessa al Tribunal Europeu de Drets Humans. Entre les accions que ha portat a terme la delegació andorrana, cal mencionar la trobada amb les delegacions de Liechtenstein, Mònaco i San Marino amb l’objectiu afavorir l'intercanvi d'experiències i enfortir la col·laboració entre les delegacions d'aquests països, segons informa el Consell General en un comunicat.

La sessió plenària d'hivern ha analitzat com l'ordre internacional fonamentat en regles es veu desafiat per la multipolaritat i l'augment de moviments autoritaris, nacionalistes i unilateralistes així com el paper fonamental del Consell d'Europa en el reforç del multilateralisme basat en regles. També s'ha remarcat que la situació a Gaza encara viola els drets humans i es fa una crida a Israel i Palestina a posar fi definitivament al conflicte. L’Assemblea també ha tractat l'absència d'una regulació internacional suficient per controlar les activitats de les empreses militars i de seguretat privades.