Aprovat el pla sectorial per fer el parc eòlic del Maià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat avui el Pla sectorial d'infraestructures eòliques per disposar de l'espai per fer realitat el parc eòlic del Maià. El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha assenyalat que es tracta d'un pas necessari per dissenyar i reservar el sòl urbanísticament després de completar el procediment d'exposició pública per l'avaluació ambiental del projecte i rebre amb els informes preceptius dels comuns de Canillo i Encamp, als que pertany el terreny. El proper pas serà que les dues corporacions facin la cessió gratuïta del sòl afectat al Govern, que el cedirà a FEDA perquè pugui començar a analitzar i impulsar el projecte. Casal ha exposat que el parc del Maià tindrà entre 6 i 8 aerogeneradors i augmentarà en un 50% la producció nacional d'energia, el que es traduirà en més sobirania energètica perquè Andorra donarà resposta al 30% de la demanda d'electricitat del país el 2030. La previsió és que el parc eòlic estigui acabat el 2027.

Casal ha ressaltat que la producció d'energia eòlica és més elevada a l'hivern i servirà per donar resposta al moment de més demanda d'electricitat al Principat. I ha recalcat que permetrà reduir les emissions d'efecte hivernacle perquè l'energia generada pel vent és renovable.

El gabinet ha tirat endavant a més una modificació del Pla sectorial d'infraestructures energètiques per reduir el terreny que s'havia previst per fer un parc solar al costat del parc eòlic. El ministre ha explicat que s'ha fet un "petit reajustament per fer més petita la zona de solar per benefici del parc eòlic" i el canvi s'ha fet a petició del comú d'Encamp, propietari dels terrenys afectats. I ha afegit que per ara no està planificat desenvolupar aquest projecte d'energia solar.