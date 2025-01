Andora suma un nou or al National Team Event del Borrufa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra continua de dolç al Trofeu Borrufa i ha sumat un nou or, aquest cop a la National Team Event, formada per equips. El conjunt format per Paula Ledesma (U14), Thomas Breitfuss (U14), Etna Pou (U16) i Max Black (U16) ha pujat al calaix més alt del podi d'aquesta prova per països, després de vèncer a la final a França. Els corredors d'U14 de l'equip nacional han guanyat les seves baixades, mentre que els d'U16 s'han repartit el triomf, amb un 3 a 1 final favorable als tricolors.

Abans, a la semifinal, s'han hagut d'enfrontar al segon equip d'Andorra, format per Marc Visa (U14), Xènia Cerro (U16), Aitor Corbalan (U16) i Mia Pintado (U14), que han acabat en quarta posició, en perdre contra el Regne Unit a la final de consolació, amb un resultat de 3 a 1.