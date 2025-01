Vela demana pels resultats de l'estudi de les graelles salarials dels cossos especials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana al Govern per la documentació relativa a l'anàlisi i l'estudi de les graelles salarials dels cossos especials, i dels cos general, diplomàtic, Educació i Justícia. El conseller general del PS, Pere Baró, també ha entrat una pregunta per conèixer la xifra dels membres adscrits als cossos especials, així com l'evolució salarial i del nombre total d'hores extres.