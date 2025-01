L'Avet compleix les condicions de densitat de neu per la Copa d'Europa de Soldeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La pista de l'Avet ha completat favorablement 'l'Snow control' per acollir la Copa d'Europa masculina d'esquí alpí que tindrà lloc els dies 3 i 4 de febrer a Soldeu. La Federació Internacional d'Esquí ha validat que la pista compleix amb les condicions de densitat de neu i granulometria adequades per acollir les proves. El director esportiu, Santi López, ha explicat que s'han fet quatre tasts de neu per comprovar el seu estat en diferents punts del traçat. "Això ens dona una sèrie d’indicadors que ens permeten veure si cal que fem treballs addicionals. Les condicions ara mateix són molt correctes, amb unes condicions homogènies. La previsió meteorològica ve amb nits fredes i pujada de temperatures durant el dia i això ens va bé per la pista. El que potser més ens preocupa és que nevi perquè és neu que haurem de treure de la pista per tornar a les condicions de duresa que requereix la competició".