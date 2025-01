Interior recorda el tràmit per als no-residents que fan feines de curta durada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior va recordar ahir el procediment per sol·licitar les autoritzacions de professions titulades no sanitàries en modalitat de curta durada. La persona interessada ha de presentar a Tràmits la sol·licitud d’exercici de professió titulada no sanitària i adjuntar la documentació pertinent. Si es tracta de documents no redactats en català, castellà o francès s’ha d’adjuntar la traducció jurada a l’idioma oficial i, en el cas les professions col·legiades, el certificat acreditatiu de la col·legiació en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. A més, s’ha d’adjuntar la còpia d’una assegurança vigent amb cobertura al territori andorrà. L’autorització s’ha de demanar amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte a la data prevista per començar l’activitat per la qual se sol·licita aquest permís.