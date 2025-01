Govern està disposat a estudiar l’opció de les cases prefabricades

Una de les esmenes del grup parlamentari d’Andorra Endavant al projecte de llei de pressupost del 2025 proposava una nova partida de 3,77 milions d’euros dedicada a la compra i instal·lació de tiny houses, cases prefabricades de mida petita destinades a pal·liar la crisi de l’habitatge amb lloguers assequibles –d’entre 300 i 500 euros–. L’esmena íntegra no ha prosperat en comissió, però el text que es votarà dijous vinent al Consell General sí que incorpora una disposició final en què “s’encomana al Govern que estudiï la viabilitat d’implementar un projecte d’instal·lació de cases petites (tiny houses) com a model d’habitatge, amb l’objectiu d’incrementar ràpidament la disponibilitat d’habitatges a preu accessible”. El resultat és fruit d’una transacció acordada amb els grups de la majoria que satisfà el grup liderat per Carine Montaner, que ahir va anunciar que no farà reserves d’esmena al pressupost.

El grup parlamentari d’Andorra Endavant va insistir en les bondats de la fórmula: “Les cases modulars ofereixen una solució ràpida i eficient per abordar la manca d’habitatge assequible, millorant la qualitat de vida dels ciutadans jubilats, que podrien tenir la seva caseta amb jardí per a les seves mascotes en un entorn natural a uns minuts a peu de cada parròquia, fet que també dinamitzaria el teixit comercial de les parròquies.” I va puntualitzar que “per fer possible el projecte és imprescindible flexibilitzar la normativa urbanística per permetre la instal·lació d’aquestes cases no tan sols en terrenys públics, sinó també sobre terrenys privats”. De públics en proposa, per exemple, els del Prat de la Farga d’Ordino, recentment recuperats després del naufragi del projecte de Grifols. Malgrat que el grup sosté que s’estudiarà la fórmula per al pressupost del 2026, des de la majoria van matisar que tot depèn de l’estudi de viabilitat, sense posar-hi dates. Per a Andorra Endavant aquesta modalitat d’habitatges –que solen tenir menys de 35 metres quadrats– també són un alternativa idònia per facilitar l’emancipació dels joves o com a vivenda de famílies monoparentals.