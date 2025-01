El fort vent obliga a tancar pistes d’esquí i ginys mecànics

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Grandvalira Resorts va tancar algunes pistes altes a causa del fort vent i les condicions meteorològiques adverses. Segons va informar l’estació, el Funicamp no va obrir i el telefèric del coll de la Botella es va tancar a mig matí a causa del vent. Entre les zones altes tancades, van destacar les pistes del Peretol, una quinzena de pistes del sector Grau Roig i la meitat de les pistes de Pas de la Casa i Canillo. L’estació també es va veure obligada a deixar fora de servei diverses connexions entre sectors, fet que va provocar l’activació d’un protocol per habilitar dues línies d’autobusos per fer el recorregut entre els sectors tancats.