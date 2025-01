Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista va resultar ferit lleu ahir a la nit en un accident amb un altre cotxe implicat a Sant Julià. El conductor, un home de 60 anys, va topar amb un turisme a l'encreuament de la placeta Borda del Jaile. La policia va rebre l'avís a les 20.10 hores i es va desplaçar al lloc dels fets, on va constatar que ambdós vehicles tenien matrícula andorrana i va ajudar a la persona ferida així com a investigar les causes de l'accident. L'home de 60 anys va haver de ser traslladat a l'hospital on va ser donat d'alta poques hores després.