Febles nevades als cims i ratxes de vent de fins a 119 quilòmetres

L'episodi de precipitació d'ahir va deixar una feble nevada als cims i ratxes de vent destacables, que van arribar fins als 119 quilòmetres per hora. El dimarts comença amb sectors com Pal Arinsal, Ordino Arcalís i Naturland, a la cota 2.000, blancs de neu, així com la zona d'Incles. Una neu que tapa el gel de forma tímida, i que s'espera que avui a la tarda torni a nevar feblement, i la cota se situï per sobre dels 1.200 metres. La nevada d'ahir va deixar fins a 10 centímetres de neu nova a les Fonts d'Arinsal, la Tossa d'Espiolets i Sorteny, o 6 centímetres al Bony de les Neres. El vent va ser l'altre protagonista de l'episodi meteorològic d'ahir. Les ratxes de vent van ser molt presents, sobretot, a les cotes altes, fet que va modelar les acumulacions de neu en aquells sectors. La ratxa màxima de vent es va registrar a la Tossa d'Espiolets, on es va arribar als 119 quilòmetres per hora, però també destaquen els 81 quilòmetres a les Salines o els 48 al Roc de Sant Pere.

Les temperatures mínimes d'avui rondaran els vuit graus negatius al Pas de la Casa, els cinc graus negatius a la cota 1.500 o els 0 graus a la capital, mentre que les màximes s'enfilaran fins als 5 graus a la cota 1.500 o els 9 graus a Andorra la Vella. De cara els pròxims dies, les temperatures es mantindran estables, amb una petita baixada de les mínimes, i dijous entrarà una nova pertorbació que pot deixar precipitacions minses i intermitents al conjunt del Principat, amb una cota de neu a partir de 1.200 metres.

En el vídeo, penjat a les xarxes socials, es pot apreciar el fort vent que va estar present el llarg del diumenge al Pas de la Casa, que provocava que els esquiadors caiguessin directament a terra i no poguessin esquiar.