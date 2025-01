Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern ha manifestat que espera que la Unió Europea validi l'acord d'associació aquesta primavera. Xavier Espot ha exposat que el text porta sobre la taula del consell de la UE des del maig i que és una de les prioritats de la presidència de Polònia que finalitza al juny. Per això ha assegurat que "crec que la decisió del consell arribi d'aqui al juny com a mínim", en la trobada informativa aquest matí a Madrid organitzada per Europa Press. I ha recordat que l'acord ha de passar la validació per unanimitat del Consell que representa tots els Estats membres i a més s'ha de determinar la naturalesa jurídica del text, i en el cas que sigui mixt ha de ser aprovat pels parlaments nacionals dels 27, i també pels regionals en alguns casos. Espot ha declarat que "queda fora de tota duda" que tot l'acord sigui mixt però si que es podria dictaminar que afecta alguna competència que els Estats membres no tenen cedida a la UE i seria el que hauria de revisar cada parlament. El cap de Govern ha indicat que el text preveu que pugui entrar en vigor de manera provisional i es podria fer "amb tota la part, que segurament serà molt majoritària, que no sigui mixta, inclús en el cas que hagi estat ratificat pels parlaments nacionals".

Espot ha insistit aquest matí que les pors que té part de la ciutadania per l'impacte de l'acord d'associació en la sobirania, la immigració i la fiscalitat no estan justificades. I ha enumerat com afecta el text negociat amb la Unió Europea en cadascú d'aquests àmbits ressaltant que els tres queden salvaguardats i que es tracta de l'acord "més ampli que ha negociat la UE mai amb ningú". Així, ha argumentat que no hi ha cessió de sobirania perquè "ja tenim acords amb la UE que ens obliguen a incorporar normes sense cap capacitat de modificar-les" i amb l'entrada en vigor de l'acord "serà diferent" perquè Andorra podrà incidir en les normatives que hagi d'aplicar a través de la negociació en el comitè mixt que es crearà.

Respecte a la immigració ha reiterat que no s'implementarà la lliure circulació de persones com a la resta de l'espai europeu perquè el Principat manté el sistema de quotes i d'antecedents penals, ja que s'haurà de fer una declaració jurada sobre la que es farà un control aleatori. Xavier Espot ha subrallat a més que en el mandat de negociació amb Europa va quedar fora la fiscalitat i que bona prova de la no afectació en aques àmbit és que es mantenen les duanes amb els dos països veïns. I ha incidit que podria ser "interessant no tenir-les" però suposaria deixar de tenir una imposició del 4,5% sobre les mercaderies per passar a un mínim del 15%.

El cap de l'executiu ha assegurat que quan "les coses van bé" i l'economia creix no és fàcil explicar els beneficis del projecte europeu perquè hi ha tendència a pensar que "podem continuar sols pel món". I ha afegit que el Govern té la responsabilitat de donar fortaleses per afrontar els moments crítics "i crec que Andorra no té altra alternativa que l'acord amb la UE" que donaria seguretat i homologació internacional. Espot ha esmentat l'exemple de la transformació de Liechtenstein gràcies a l'acord amb la UE que ha servit perquè tinguin un 40% d'indústria d'alt valor afegit i ha afirmat que Andorra no ha sigut capaç d'atreure aquestes empreses amb l'obertura econòmica però "per què no" podria fer-ho gràcies a l'acostament a Brussel·les.

Renegociació

Xavier Espot ha afirmat que la ciutadania pot veure que "on s'ha donat l'esquena a Europa les coses no han sigut fàcils", com ha passat al Regne Unit després de la sortida de la UE, i s'ha mostrat "convençut" que el pas s'ha de fer ara "perquè en 15 anys, un possible acord no serà tan beneficiós". I ha valorat que l'acord canviarà "molt poc" la vida dels ciutadans del país perquè és la "millor manera de mantenir l'estatus" actual. El cap de Govern ha subratllat que "si diem 'no'" la UE demanarà renegociar els acords vigents, com el que fixa les franquícies duaneres, com ja ho està fent amb Suïssa "des d'un punt de vista menys beneficiós per al país".