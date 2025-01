Els sanitaris reclamen que la Batllia citi Mas i Benazet

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El llarg conflicte que enterboleix encara més l’ambient al SAAS fa referència a les DPO, que són primes vinculades al compliment d’objectius específics. Lluny d’albirar un acord, l’afer està judicialitzat i l’advocat de l’USdA ha reclamat a la Batllia que se citi a declarar diversos responsables polítics i alts càrrecs de la parapública sanitària, segons fonts properes als treballadors. El comitè d’empresa del SAAS va decidir l’any passat de presentar a través del sindicat una demanda col·lectiva per reclamar els sis milions d’euros que considera pendents, corresponents a les DPO i la progressió del pla de carrera.

Més concretament, el lletrat de l’USdA vol que declarin en seu judicial l’actual ministra de Salut, Helena Mas, i els seus antecessors al càrrec, Albert Font i Joan Martínez Benazet. Pel que fa al SAAS, Eduard Coll reclama la presència de l’actual directora general, Meritxell Cosan, i del seu antecessor, Josep Maria Piqué, que va ocupar el càrrec durant més de set anys. Altres persones que hauran de declarar si el batlle ho considera oportú són el director econòmic i de recursos generals, Luis Bondía; el responsable de l’àrea jurídica i membres de l’anterior comitè d’empresa que van signar l’actual conveni col·lectiu.

L’assemblea de treballadors del SAAS el juny passat.Fernando Galindo

Fonts dels treballadors sospiten que l’anterior president del comitè, Manuel Medina, presumptament estava jubilat quan va estampar la seva firma en el conveni al qual ara s’aferra el SAAS per no pagar les primes que el Govern va descongelar. Aquestes retribucions, que es van deixar d’abonar l’any 2012, formen part de les reivindicacions dels treballadors, que consideren que haurien d’haver estat reactivades des de l’any 2022, tal com s’havia previst inicialment.

El comitè d’empresa ha portat aquesta reclamació a la Batllia, exigint un total de sis milions d’euros per compensar els impagaments acumulats al llarg dels anys. Malgrat això, només una petita part de la plantilla, aproximadament un 12%, s’ha sumat a la demanda, fet que s’explica, segons el comitè, per la por a represàlies laborals.

Des de la direcció del SAAS, es defensa que l’actual conveni col·lectiu no preveu la reactivació de les primes fins que s’arribi a una nova negociació, fet que ha tensat encara més les relacions entre les dues parts. Aquestes primes, antigament utilitzades per incentivar el personal a complir objectius específics, són ara una peça clau de les demandes laborals. L’USdA va demanar el parer d’Inspecció de Treball, però la resposta –que es va referir a la vaga– va indignar el comitè i es va decidir recórrer a la justícia.