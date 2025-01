Caldea fa entrega d'un xec de 3.078 euros a Unicef

L'entrega del xec per part de Caldea a UnicefCaldea

Caldea ha fet entrega d'un donatiu d'un total de 3.078 euros a Unicef, que corresponen a cinquanta cèntims de cada entrada de resident venuda, tal com estableix l'acord que les dues entitats van signar l'any 2014. Unicef destinarà el donatiu a finançar un projecte que pretén crear solucions climàtiques: Eco-pobles al sud de Madagascar, a la regió d'Androy. . A través d'aquesta iniciativa, els infants i les seves famílies obtenen serveis d'aigua i sanejament segurs i sostenibles gràcies a l’ús d’energia solar per tractar l’aigua, desenvolupen nous sistemes per predir i respondre als riscos climàtics, i es beneficien de la millora de les escoles i instal·lacions sanitàries.

Dàmaris Castellanos, directora d’Unicef Andorra, ha rebut el donatiu en mans del director de Caldea, Miguel Pedregal, qui s’ha mostrat satisfet per la col·laboració entre Caldea i Unicef: "Estem molt orgullosos d’aquesta iniciativa i agraïm a tots els residents del país que han contribuït amb la seva visita a Caldea", ha afegit Pedregal.