Xavier Espot ha explicat que es treballa amb el Banc d'Espanya per "aconseguir un acord de cooperació" que permeti el sistema financer andorrà accedir als mecanismes de liquiditat de l'eurosistema. El cap de Govern ha assegurat que aquesta seria la via perquè els bancs puguin operar amb les mateixes condicions d'igualtat que tenen les entitats europees que podran treballar a Andorra si s'aprova l'acord d'associació. I ha remarcat que els bancs andorrans estan d'acord amb obrir aquest sector a entitats estrangeres però "té tot el sentit" que demanin un prestador d'última instància com tenen els bancs que puguin venir al Principat. Espot ha ressaltat que augura un futur "pròsper" per al sector financer nacional amb l'acord i ha incidit que els bancs han demostrat "ser resilients" i que podien continuar més enllà de la fi del secret bancari.

El cap de l'executiu s'ha referit a l'impacte de l'acostament a la Unió Europea en una compareixença a la trobada informativa d'Europa Press a Madrid on ha anunciat que el PIB va créixer un 2,6% l'any passat i ha insistit en les avantatges de tirar endavant el text negociat amb Brussel·les reiterant que és l'instrument d'homologació per fer possible la diversificació de l'economia amb activitats de valor afegit. Espot ha assenyalat que l'acord pot ser a més una oportunitat per a les regions d'Espanya i França del voltant d'Andorra, que pateixen despoblació, perquè facilita el creixement econòmic del Pirineu.

Xavier Espot ha fet un repàs al camí recorregut per Andorra per deixar d'estar tancat a l'evolució internacional i ha recalcat que mesures com l'obertura a la inversió estrangera han comportat "efectes col·laterals negatius" que s'han de moderar, i entre els quals ha esmentat que el creixement econòmic ha redundat en sectors que ja estaven molt desenvolupats i que són grans devoradors de recursos. I s'ha referit a les tensions provocades per l'arribada de nous residents que ha comportat dificultats per accedir a l'habitatge, un increment del cost de vida i l'acceleració del creixement urbanístic. Uns problemes que ha assenyalat que es volen corregir amb les mesures que inclou la llei òmnibus a tràmit al Consell General i que s'aprovarà en el primer trimestre de l'any.