Tallers mecànics desbordats i sense mà d’obra qualificada

El departament d’Estadística fa públic que l’activitat econòmica majoritària a Andorra durant l’any passat havia sigut la reparació de vehicles de motor i motocicletes, juntament amb el comerç a l’engròs i al detall. Una xifra que representa un augment en 44 negocis fixant-se en els 3.282 d’un gruix total de 13.161 que hi ha al Principat. “Anem saturats, cada volta hi ha més clients”, explica el president de l’Associació Andorrana de Tallers Mecànics, Victor Iruela. No li falta raó. Les dades publicades des del departament confirmen que des de la covid-19, l’augment anual ha sigut de mínim el 2%.

Entre els factors que expliquen aquest creixement durant els últims anys, el també propietari de Garatge Victor fa referència a la dificultat per trobar “mecànics qualificats i que treballin bé”. Segons ell, els tallers del Principat estan pagant de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros per un professional d’aquest tipus. Però el problema no és el sou, sinó que “hi ha molts joves que “passen un temps treballant en una empresa i creuen que posant-se pel seu compte podrien fer inclús més diners. I, llavors, marxen a provar sort”.

Entre les conseqüències, destaca, hi ha que aquests tallers petits que “s’obren no poden oferir responsabilitats civils o garanties” i, al final, el que acaba pagant de més és el client perquè “ha d’acabar anant a un multimarca”. Iruela fa referència al fet que “una persona sola pot dominar molt de mecànica”, però que a un taller més gran tindran “un treballador que sàpiga de macànica, un altre d’electricitat i un altre de pneumàtics”.

El president de l’associació xifra en entre 30.000 i 50.000 euros obrir un taller de reparacions al Principat. És per això que, actualment, està veient molts joves mecànics que “estan fent hipoteques a cinc o deu anys vista” per poder obrir el seu negoci. No només això, sinó que també “estan començant de zero amb tot el que comporta: fidelitzar una clientela, crear una imatge, etc. “No només amb els amics s’acaben cobrint les despeses”, declara.

Iruela és propietari de dos tallers i una assessoria. En total té deu persones treballant i “quan començo a fer comptes, tan sols el manteniment de la maquinària i cursos formatius per als meus treballadors ja m’estic gastant entre 10.000 i 20.000 euros a l’any. I en llicències entre 5.000 i 6.000 euros”. “No tot són flors i violes”, relata.

Per a Iruela el que estem vivint en l’actualitat és “una bambolla” de la qual només passats els anys “podrem comprovar la magnitud”. Igualment, destaca que no només és una problemàtica del seu sector, sinó que és extensible a la resta.

Una altra de les hipotèsis amb què treballen els professionals del sector de la mecànica a l’hora de justificar aquest augment és la pujada del preu dels cotxes de nova matriculació. Des de diversos concessionaris consultats per aquest Diari, s’ha coincidit a assenyalar que degut a això està creixent en gran mesura durant els últims anys un mercat en paral·lel que és el de la compra i venda de vehicles de segona mà. “Tenim un gran nombre de clients als quals taxem el valor del cotxe, li fem tres o quatre reparacions i el venem. Els beneficis, amb una mica de sort, poden ser del 20% del valor inicial”, expliquen.

Tot i que també és possible topar-se amb l’altra cara de la moneda, ja que també “existeix el client que davant la mínima feblesa que presenta el vehicle, el llencen i en compren un de nou”. Reconeixen, també, que aquest perfil no representa ni el 10% del total.

D’igual manera, Iruela destaca un altre factor que pot estar afavorint el creixement dels tallers de reparacions. I és que “les principals marques no estan produint estoc de cotxes” i fa que “tinguis un concessionari i puguis estar mesos esperant per poder veure el model que més s’està venent fora”. Així i tot, aquest “és un problema que està afectant tot Europa”.

Segons dades publicades pel departament d’Estadistica, les matriculacions de vehicles van caure en un 6,6% l’any passat. En 2024 es van fer 3.800 operacions d’aquest tipus, mentre que en el 2023 es van superar les 4.000. La diferència més gran es troba en els turismes, amb 218 cotxes menys que el període anterior.