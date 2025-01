Pispes de togues

L’ús de la toga es remunta a l’edat mitjana, quan els juristes van començar a portar vestimentes específiques per distingir-se dels altres ciutadans. La toga es va inspirar en la vestimenta acadèmica i religiosa, ja que en aquell moment la professió legal estava molt vinculada a les institucions eclesiàstiques. Es va convertir en un símbol de solemnitat i autoritat, associat a l’acte de fer justícia, i des d’aleshores no ha variat questa concepció.

Andorra no és una excepció i l’ús d’aquesta indumentària és una tradició indispensable a les vistes. Als judicis és obligatòria, per evitar diferències entre advocats i membres de la judicatura. Des de fa un mes, però, s’ha produït un canvi per una situació insòlita en la seu de la justícia. Les togues estaven a disposició dels advocats, que les podien utilitzar lliurement i retornar-les a l’armari. El problema és que aquest retorn no es produïa, suposadament per algun lletrat col·leccionista o amic de l’aliè, o simplement per oblit. El fet ha estat assumit de forma jocosa pel col·lectiu. I és que cada advocat acostuma a tenir la seva pròpia toga i només ha de recórrer a la cedida en casos molt puntuals, com un oblit. Fa un mes, per evitar el degoteig d’aquestes estranyes desaparicions, els lletrats han d’anar a buscar la toga al Col·legi d’Advocats –és qui les proporciona gratuïtament–. Ho han de fer abans del judici i retornar-les després. A la Batllia les togues no estaven custodiades ni havia un control estricte.

El preu de la peça varia. Feta a mida oscil·la entre 190 i 500 euros en una botiga especialitzada i de renom. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ofereix la possibilitat d’adquirir una toga en unes condicions preferents, a un preu final de 56 euros, és clar que es tracta d’una qualitat bàsica i es pot trobar a preus similars en comerços especialitzats.

La toga és de color negre, com a la majoria de països europeus, simbolitzant la gravetat i la seriositat del càrrec. Els detalls poden variar en funció del càrrec que representa cada professional: els magistrats solen portar atributs distintius com collarets o bandes especials que indiquen el seu rang dins de la jerarquia judicial. L’ús de la toga és obligatori durant les audiències, els judicis i altres actes oficials en què participen els membres de la judicatura i els advocats. També es porta en cerimònies oficials, com la presa de possessió de nous càrrecs dins del Consell Superior de la Justícia o en actes institucionals que involucren el poder judicial. La toga es considera un emblema d’autoritat i neutralitat, establint una clara distinció entre els operadors jurídics i les parts implicades en un cas.