IT Dansa aterra a Andorra amb un espectacle de dansa contemporània

La companyia jove de l’Institut del Teatre de Barcelona (IT Dansa) durà a terme tres espectacles de dansa contemporània del seu repertori més recent el pròxim 30 de gener a les 20.30 hores al Centre de Congressos. Les tres obres que representaran són Biterna, de Catherine Allard; Lo que no se ve, de Gustavo Ramírez, i Minus 16, d’Ohad Naharin. Tal com explica l’entitat en un comunicat, es tracten de coreografies que “fusionen moviment, teatralitat i narrativa, convidant el públic a reflexionar sobre la connexió i la vulnerabilitat”.

Les actuacions serviran per donar el tret de sortida a la segona part de la Temporada de Música i Dansa MoraBanc Andorra la Vella després de la pausa per les festes de Nadal. Les entrades per l’espectacle es poden adquirir a la pàgina web www.latemporada.ad a un preu total de 20 euros.