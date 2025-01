Interior recorda el procediment per sol·licitar les autoritzacions de professions titulades

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior, a través de la seva titular, Ester Molné, ha recordat el procediment per sol·licitar les autoritzacions de professions titulades no sanitaries en modalitat de curta durada. Govern recorda que la persona interessada a obtenir una autorització d’exercici de professió titulada de curta durada ha de presentar al Departament de Tràmits del Govern la sol·licitud d’exercici de professió titulada no sanitària degudament omplerta i signada, en què ha d’especificar el tipus d’exercici de professió titulada que sol·licita i adjuntar la documentació pertinent. En el cas de les professions amb titulacions d’especialista, s’ha d’adjuntar el títol d’especialista corresponent a la professió que es vol exercir degudament legalitzat. També s’ha de presentar la traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès i en el cas les professions col·legiades, el certificat acreditatiu de la col·legiació efectiva i vigent en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, segons informa Govern, tot apuntant que la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la còpia d’una assegurança vigent amb cobertura al territori andorrà que cobreixi expressament la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén exercir a Andorra, així com del curriculum vitae.

La persona interessada ha de sol·licitar l’autorització de professió titulada no sanitària al Govern amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte a la data prevista per començar l’activitat que suposa l’exercici de la professió titulada, segons informa l'executiu. Per la seva banda, les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident han de portar un registre per anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat al territori nacional per prestar els seus serveis.