Govern inicia un cicle de xerrades per fomentar hàbits saludables entre la gent gran

Salut ha posat en marxa un cicle de xerrades, sota el nom 'Cuida la teva salut', per fomentar hàbits saludables entre la gent gran. La iniciativa, recull el comunicat, té l'objectiu de "proporcionar estratègies i eines per tenir cura de la seva salut, minimitzant les situacions de dependència". Aquesta és una de les línies estratègiques del Pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari. Les xerrades s'impartiran de forma gratuïta entre el febrer i el juny a les set parròquies.