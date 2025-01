Govern estudiarà la proposta d'AE d'instal·lar cases modulars en terrenys públics

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha vist amb bons ulls la proposta d'Andorra Endavant, que va proposar instal·lar cases modulars a terrenys públics, com per exemple el Prat de la Farga. Tant l'executiu com la majoria parlamentària, informa el comunicat d'AE, volen estudiar aquesta iniciativa per al pressupost de 2026, per aquesta mateixa raó, assenyalen, la formació no farà reserva d'esmena a la llei del pressupost del 2025.

AE argumenta que aquests tipus de cases "ofereixen una solució ràpida i eficient" per al problema de l'habitatge al Principat. Per fer-ho possible, diuen, cal "flexibilitzar la normativa urbanística", per poder instal·lar aquestes cases tant a terrenys públics com privats.