Els centres educatius anul·len l'esquí escolar pel mal temps

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els centres educatius han anul·lat l'esquí escolar pel mal temps, que també es reflecteix a les pistes. Tot i que el ministeri, segons informa Govern, no ha cregut convenient cancel·lar-lo, les escoles tenen la potestat de fer-ho i tots els centres educatius han decidit no pujar a les pistes per la pluja. L'única escola que ha decidit continuar amb l'activitat ha estat el Lycée, els alumnes de cinquè de primària de la qual han anat a Naturlàndia. El departament de comunicació del Govern informa que estan pendents de l'avís de meteorologia per decidir si demà s'anul·la o es continua amb el pla previst.