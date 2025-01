Baró demana una partida de 100.000 euros per als sindicats

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, demana una partida de 100.000 euros perquè “els sindicats d’Andorra puguin competir en igualtat de condicions econòmiques que la patronal”. Baró especifica que aquesta xifra s’hauria de revaloritzar amb l’IPC cada any. “El que passa és que no tenim una llei laboral real. En moltes ocasions, la possibilitat d’un comiat a causal fa que el treballador tingui por de sindicalitzar-se”, explica el líder del partit.

Unes declaracions efectuades en el marc d’una roda de premsa on el partit ha anunciat que aquest matí ha presentat una demanda de dades a Govern relatives a l’Estudi sobre el cost de la vida al Principat. Entre altres coses, l’entitat vermella ha demanat quin és el salari mitjà per una jornada laboral de 40 hores o quin és l’import del salari mitjà global cotitzat a la CASS des de l’any 2008 per 40 hores i per cada sector d’activitat.

En aquest document presentat al desembre, apareixien reflectides dades com que un terç de la població andorrana tenia complicat arribar a final de mes o que el 7,3% patia privació material severa.