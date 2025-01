986 nous andorrans durant el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 986 persones van obtenir el passaport andorrà durant l'any passat, el que representa mig centenar més dels 936 concedits el 2023 i una davallada del 23,9% respecte als 1.296 del 2014, segons publica Estadística. La nacionalitat andorrana es va atorgar a 540 persones amb plenitud de drets, dels quals 328 la van obtenir per origen i 212 per adquisició en renunciar a la que tenien, el que suposa un 18,4% més que el 2023. I entre aquests 212 hi ha un 162 aconseguits per complir amb els anys de residència al Principat, 38 per matrimoni amb una persona andorrana, i un 5,7% per altres motius, assenyala el recull.

La comparació amb el global del 2014 mostra una baixada més important en els passaports obtinguts amb drets polítics per origen, que llavors van ser 598, i entre els quals hi va haver 269 per residència. Una dada que inclou 218 que complien els anys d'estada al Principat, i 43 per matrimoni. Els reconeixements del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional, fins que van presentar la renúncia del passaport anterior, van ser 427, menys que els 445 del 2024 , que alhora són quasi la mateixa xifra del 2023, que va ascendir a 441.

L'informe detalla que quasi el 54% dels nous andorrans per residència han estat homes, i pel lloc de naixement un 62,3% eren espanyols, un 6,6% portuguesos, un 5,7% francesos, i un 3,8%, marroquins. Si es té en compte la nacionalitat que tenien els sol·licitants abans de demanar el passaport del Principat, un 66,5% tenien l'espanyola, un 8,5% la portuguesa, un 6,1% la francesa i un 4,2%, la marroquina. Un 14,6% dels nous andorrans per haver residit vint anys al país han renunciat a altres nacionalitats que no s'especifiquen.