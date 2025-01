Sansa lamenta la politització de l’acord i demana paciència fins a saber si serà mixt

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La línia argumental de Ciutadans Compromesos és donar llibertat a cada militant del partit per votar el que cregui convenient pel que fa a l’Acord d’Associació, una decisió que no casa amb la feina dels seus socis de Govern, DA, que són els principals valedors de l’acord. L’argument de CC per justificar aquesta posició és que no volen contribuir a “l’actual clima de politització” d’un tema “cabdal” per al futur del Principat, tal com van indicar en un comunicat. En la mateixa línia es mou la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, que va lamentar que “ens hem centrat molt en l’acord i s’ha polititzat moltíssim” entre els que estan a favor del sí i els del no, tal com va explicar dilluns al Parlem-ne de Diari TV.