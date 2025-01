Fitur confirma l'expansió internacional de la marca Unnic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Unnic Andorra tanca aquest diumenge la seva participació a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) confirmant el seu creixement internacional i posicionant la marca com a referència turística. L'equipament marxa de la capital espanyola amb més d'una trentena de reunions amb agències de viatges, de gestió d'esdeveniments i agències purament MICE (turisme de negocis), així com amb diferents turoperadors, que han servit per a presentar el producte Unnic i acordar paquets que inclouen des de restauració fins a l'organització d'esdeveniments com ara concerts tribut o festes temàtiques al Gran Casino Andorra.

Segons explica el director de Màrqueting, MICE & TT.OO. d'Unnic, Pedro Morán, "després de tres dies de reunions es confirma l'interès i el coneixement de la marca Unnic" tant pel que fa al sector professional com als particulars, que també s'han interessat per l'oferta d'oci i entreteniment del complex. D'aquesta manera, i tot i que el negoci principal a la fira és amb agències i clients espanyols, Morán referma que "el coneixement de la marca va 'in crescendo'".

A banda de les reunions professionals, durant les diferents jornades també s'han celebrat trobades amb mitjans de comunicació "que han mostrat el seu interès en fer contingut parlant d'Unnic". En aquest sentit, Morán destaca que la presència d'Unnic en aquest fòrum confirma que "anem situant la marca a nivell d'altres molt potents i que fa molts anys que estan al país com Grandvalira o Caldea".

A nivell de negoci, el responsable del recinte posa en relleu que "hi ha hagut molt interès per fer esdeveniments corporatius i d'empresa a Unnic". De fet, assegura que ja s'han tancat diferents projectes per aquest 2025 i que, fins i tot, s'han estat acordant d'altres de cara als propers 2026 i 2027. "Estem contents i realment feliços de poder tornar amb l'agenda plena", conclou