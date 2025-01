Els pisos nous van tenir un creixement moderat del 3%

El mercat immobiliari d’Andorra va registrar un augment del 2,8% en el preu mitjà dels pisos nous durant l’any passsat, situant-lo en 6.022 euros per metre quadrat. Aquesta pujada global reflecteix la consolidació d’un mercat fortament influït pel luxe i amb una concentració destacada a les parròquies centrals. Actualment, hi ha 1.315 habitatges nous disponibles per a la compra, amb increments desiguals en els preus segons la zona.

Escaldes-Engordany lidera el mercat en termes de preu, amb una mitjana de 6.764 euros el metre quadrat, la qual cosa representa un increment anual del 3%. Aquesta parròquia destaca per projectes exclusius com Terrasses d’Emprivat, que ofereixen immobles a partir de 8.591 euros el metre quadrat, tot i que també hi ha promocions més ajustades com Residencial Peak, amb un preu de 4.207 euros el metre quadrat. La seva proximitat al centre comercial i els serveis prèmium consoliden aquesta zona com una de les més atractives per a inversors internacionals i compradors amb alt poder adquisitiu.

A Andorra la Vella, el preu mitjà dels pisos nous és de 6.022 euros el metre quadrat, amb un increment del 2,1% respecte a l’any anterior. Aquesta parròquia ofereix promocions d’alt valor com Meritxell 29, amb preus que arriben als 9.338 euros el metre quadrat, o Kora Andorra Fase II, amb una mitjana de 7.833 euros el metre quadrat. Aquests projectes situen Andorra la Vella com una de les zones de referència en habitatges moderns i de qualitat, amb un total de 241 habitatges disponibles el desembre de 2024.

En contrast, parròquies com Canillo i Encamp presenten preus més moderats. Canillo, amb una mitjana de 5.988 euros el metre quadrat, ha registrat un increment anual de l’1,5%, tot i que en zones d’alt interès turístic com el Tarter els preus poden arribar fins als 8.531 euros el metre quadrat. Aquesta parròquia és la que ofereix més habitatges nous, amb un total de 328 unitats disponibles. Per la seva banda, Encamp, amb un preu mitjà de 4.510 euros el metre quadrat i un increment del 2%, es manté com una de les opcions més assequibles per a famílies locals i compradors que busquen segones residències a prop de les pistes d’esquí. Aquesta zona compta amb 236 habitatges nous al mercat.

A la Massana ofereix l’opció més assequible, amb un preu mitjà dels pisos nous de 4.609 euros el metre quadrat, i un increment del 2,6% respecte a l’any anterior. Aquesta parròquia es consolida com una alternativa atractiva per a aquells que busquen un equilibri entre preu, qualitat i un entorn natural privilegiat. Entre els projectes destacats hi ha Signatures Homes, que ofereixen pisos a partir de 4.035 euros el metre quadrat. Per altra banda, Ordino es posiciona com una zona de luxe fora del centre, amb un preu mitjà de 7.999 euros el metre quadrat i un increment del 2,2%. Aquesta parròquia, amb només 73 habitatges disponibles, concentra projectes exclusius com Village Residencial Ordino, orientats a un públic internacional.

Finalment, Sant Julià de Lòria també és una de les opcions més assequible, amb un preu mitjà de 4.802 euros el metre quadrat i un increment anual del 2,3%. Amb només 53 habitatges disponibles, aquesta parròquia es manté com una de les preferides per a famílies que busquen habitatges nous a preus ajustats, tot i que l’oferta limitada podria pressionar els preus a l’alça en el futur.

Paral·lelament, el segment dels pisos de segona mà també ha experimentat un fort augment. El preu mitjà dels habitatges preparats ha crescut un 7,2%, situant-se en 5.365 euros el metre quadrat al desembre de 2024. Aquest tipus d’habitatges continua sent una opció més accessible per a compradors locals, especialment a Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria. No obstant això, a les parròquies centrals, com Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, els preus també són alts en aquest segment, superant els 6.500 euros el metre quadrat en molts casos, segons l’informe de RID Analitycs.

Aquest increment del segment de segona mà es deu, en gran mesura, a la baixa oferta disponible d’obra nova en algunes parròquies, fet que ha provocat que molts compradors optin per pisos preparats, sovint reformats amb acabats moderns. A més, la demanda internacional ha influït significativament en aquesta tendència, atès que els compradors forans solen prioritzar la localització i la immediatesa, fins i tot per davant de l’estat de conservació. En conjunt, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella concentren el 37% de l’oferta total d’habitatges nous al país i mantenen el lideratge en preus elevats. Aquest fet contribueix significativament a l’increment global del 2,8% en el preu mitjà dels pisos nous. Tot i això, les parròquies perifèriques com Canillo i Encamp continuen oferint alternatives més assequibles, adaptades a perfils de compradors diversos. De cara al 2025, s’espera l’arribada de nous projectes que podrien alterar l’equilibri del mercat. Tot i això, el repte principal continuarà sent garantir l’accessibilitat a l’habitatge per a la població local. Una major diversificació de l’oferta serà clau per satisfer les necessitats d’un mercat cada cop més polaritzat entre el luxe i les opcions assequibles. Les opcions de lloguers assequibles permetran alleugerir l’enorme problemàtica de l’accés a l’habitatge que s’arrossega.