“Els fronterers eviten la pressió immobiliària”

Professora i pedagoga de professió, Hasler ha encapçalat diversos ministeris a Liechtenstein, un país que comparteix moltes similituds polítiques i socials amb Andorra.

Estan atents a l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea?

Sí. Liechtenstein ha seguit de prop les negociacions, tant des de Vaduz com des de la nostra missió a Brussel·les, mantenint un contacte estret amb les vostres autoritats. Estem, per descomptat, disposats i encantats d’assistir Andorra en el procés, sempre que ho desitgin, i de compartir la nostra experiència.

Liechtenstein és membre de l’Espai Econòmic Europeu des de 1995. Quins beneficis i desafiaments ha trobat el país arran d’això?

L’avaluació general del govern continua sent molt positiva, un sentiment que comparteix la nostra població. L’accés al mercat únic, la seguretat jurídica i l’augment de la competitivitat internacional són clars avantatges. Tot i que incorporar un gran nombre d’actes legislatius suposa un desafiament per a una administració petita com la nostra, donem prioritat a les qüestions de l’EEE i garantim una transposició eficient de la legislació. En definitiva, la cooperació transcendeix l’àmbit econòmic. Els temps difícils que vivim avui dia subratllen la importància dels valors compartits i de l’estat de dret.

Com es va viure aquest procés al seu país? Va ser rebut amb positivitat o negativitat?

L’Acord de l’EEE es considera una disposició altament beneficiosa per a Liechtenstein, que ha enfortit la nostra sobirania. Això es veu reflectit en les enquestes que vam realitzar en els 20 i 25 anys d’aniversari de l’adhesió: un 76% dels enquestats valoraven positivament l’EEE i el consideraven la millor opció per a la política europea de Liechtenstein.

Andorra podria mantenir la seva sobirania mentre es beneficia dels avantatges del mercat únic europeu?

Sí, ho crec fermament, ja que aquest ha estat clarament el cas de Liechtenstein, i no veig cap raó per la qual no pugui donar-se el mateix cas a un altre país associat.

El seu país es va incorporar el 2011 a l’espai Schengen. Com ha notat el país la lliure circulació de ciutadans?

La nostra adhesió ens va permetre mantenir les fronteres completament obertes amb Suïssa i amb Àustria –tot i que aquesta última també és frontera duanera–. Això ha preservat l’statu quo liberal als nostres límits i ha millorat la seguretat gràcies a l’accés al sistema de visats Schengen i a les eines d’intercanvi d’informació.

Quina és la fórmula de Liechtenstein per tenir un dels PIB més alts d’Europa?

Liechtenstein té una economia forta i diversificada. Tanmateix, com que uns 24.000 treballadors transfronterers reforcen la nostra força laboral diàriament, el PIB per càpita no reflecteix del tot aquesta realitat i no és del tot útil per fer comparacions.

A Andorra es parla molt de la manca d’habitatge assequible. Liechtenstein té aquest problema?

Com he esmentat, els treballadors transfronterers ajuden a alleujar la pressió sobre el mercat de l’habitatge. A més, Liechtenstein compta amb un sistema d’aprovació per a la compra de béns immobles, que prioritza cobrir necessitats residencials i exclou inversions especulatives.

Com gestiona Liechtenstein la immigració sent un país tan petit?

Tot i que s’aplica el principi de lliure circulació de persones, els ciutadans de l’EEE que vulguin residir a Liechtenstein han d’obtenir un permís de residència. Aquest sistema de quotes funciona des de fa més de 20 anys i ha estat una solució acceptada i suficient.

Com descriuria les relacions entre Liechtenstein i Andorra?

Aquest any celebrem el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques. Els dos països hem fomentat una col·laboració estreta i compartim prioritats i desafiaments similars. Això ens converteix en socis naturals en la cooperació. Com a petits estats sense forces militars, depenem particularment d’un ordre basat en regles.

Creu que Europa està anant a la deriva sota la influència dels Estats Units?

Necessitem una Europa forta i volem formar-ne part. Cada país, gran o petit, pot contribuir, especialment en temps tan volàtils com aquests.

Divendres a la tarda es va reunir amb la ministra Mònica Bonell. De què van parlar?

Com a ministra d’Esports, em va interessar molt conèixer el Centre de Formació Esportiva d’Ordino. Estem planejant un centre similar a Liechtenstein i volíem aprendre de l’experiència d’Andorra. També vam parlar dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que tindran lloc aquest any.