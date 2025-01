La creativitat en l’era de la IA

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ChatGPT o qualsevol altra eina d’intel·ligència artificial (IA) pot crear una cançó en qüestió de segons. “Caminant pel carrer, la nit em crida, el vent em parla, i l’ànima es perd. Tinc una llum que brilla entre les ales, però tot el que vull és trobar la meva veritat”. Aquest vers és un petit fragment d’una cançó que el ChatGPT ha executat, després que se li indiqués que escrivís una cançó en català. La lletra consta de vuit paràgrafs d’uns sis versos cada un, aproximadament. No ha tardat més de 10 segons a fer-la un cop ha rebut l’ordre. La IA canviarà molts aspectes de l’actualitat com pot ser la creativitat.

Un dels grans mèrits de l’escriptora J.K. Rowling és haver creat l’univers màgic de Harry Potter amb el poder de la imaginació. Igual que han fet altres escriptors, músics, compositors, pintors, etc. amb les seves obres. L’art recau en això. El que fa especial els artistes és la seva capacitat per crear a través de la seva imaginació o d’experiències viscudes. Però amb el nou paradigma digital, potser aquesta premissa està en perill d’extinció. Per aquest motiu, hem consultat alguns artistes com veuen l’aplicació de la IA.

“En l’àmbit creatiu la IA és bastant previsible i planera, tira de tòpics, fa un refregit de frases sense ànima i sense aportar cap novetat”, explica l’escriptor Iñaki Rubio. L’autor considera que si algú prova d’escriure un exemplar amb aquestes tecnologies el resultat serà “horrible” perquè li mancarà “personalitat”