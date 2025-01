La representant d'Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans s'escollirà a l'APCE

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra escollirà la seva representant al Tribunal Europeu de Drets Humans durant la sessió plenària d'hivern de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) a Estrasburg, entre les candidates proposades pel Govern: Saïda El Boudouhi, Canòlich Mingorance i Patrícia Quillac, en una votació que tindrà lloc el 27 de gener.

La delegació del Consell General, composta per la presidenta, Berna Coma i acompanyats per Cerni Escalé i Meritxell Alcobé, assisteixen a la sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a Estrasburg. Aquesta trobada, que es prolonga fins al 31 de gener, aborda qüestions de rellevància internacional, com la crisi humanitària a Gaza o la situació migratòria al continent.

Altres temes centrals inclouen la renovació de càrrecs de l’APCE, incloent-hi la vicepresidència ocupada per Berna Coma, i debats sobre la moderació de continguts a les xarxes socials, els drets humans i els reptes demogràfics a Europa. A més, es tractaran informes sobre l’impacte de la COVID persistent i el paper de les dones en l’economia.

L’acte també coincideix amb el 80è aniversari de l’alliberament d’Auschwitz-Birkenau, amb reflexions centrades en la memòria històrica i el seu ensenyament.