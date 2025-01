Els indicis descarten el suïcidi en la mort a les vies del tren d’una andorrana

Un greu accident va colpir la localitat asturiana de Figaredo dimecres passat, on un home de 49 anys, originari de Galícia, i una dona de 47, andorrana, van perdre la vida després de ser atropellats per un tren. L’incident es va produir pels volts de les 21.47 hores en un tram de la línia ferroviària d’ample mètric que connecta Ablaña amb Collanzo, molt a prop del barri de La Vega, on la parella residia des de feia mig any.

Els fets han generat una gran consternació al barri. Tot i la seva recent arribada a Figaredo, el matrimoni ja era conegut pels veïns, que han expressat la seva sorpresa i dolor davant la notícia. Diversos testimonis els van veure passejant pel poble al llarg del dia, però les circumstàncies exactes que els van portar a ser a les vies ferroviàries encara s’investiguen.

La guàrdia civil, que ha descartat inicialment la hipòtesi d’un suïcidi tot i que alguns veïns els van veure discutir, apunta un possible error imprudent per part de les víctimes. Segons els informes preliminars, la parella estava asseguda al costat de les vies en el moment en què el tren, amb destinació Collanzo, els va sorprendre. El maquinista, que va donar negatiu en les proves d’alcohol i drogues, va explicar que no va veure ningú a la via fins que va sentir l’impacte. L’accident va ser immediatament notificat als serveis d’emergència, que només van poder certificar la mort de les dues persones. Els cossos van ser traslladats a l’institut de medicina legal d’Oviedo per realitzar-los les autòpsies corresponents.

El fill de l’home, un jove de 18 anys que es trobava a la zona en el moment de la tragèdia, va presenciar els fets, situació que ha colpit profundament la comunitat local. Amics i veïns s’han bolcat a donar suport al noi, que ara s’enfronta a una situació personal molt complicada.

Aquest accident ha tornat a posar en el punt de mira la seguretat ferroviària a la zona. El tram on es va produir la tragèdia no està completament protegit i diversos residents del barri de La Vega han denunciat la manca de tanques o barreres que impedeixin l’accés a les vies. Salvador Vázquez, president de l’Associació de Veïns, va explicar a mitjans asturians que aquesta situació és freqüent i que moltes persones travessen les vies de manera imprudent per accedir al parc proper o moure’s pel barri.

En aquest mateix tram, l’any passat va perdre la vida un treballador de manteniment després de ser arrossegat per un altre tren. Els residents han expressat la seva indignació per la manca de mesures que podrien haver evitat aquests accidents. Alguns veïns asseguren que la zona de pas és molt transitada i que la seguretat ferroviària hauria de ser una prioritat per evitar noves tragèdies. La guàrdia civil continua recopilant informació per aclarir tots els detalls de l’accident, però el dolor i la indignació es mantenen entre els veïns de Figaredo, que reclamen solucions immediates. Aquest succés deixa una empremta profunda al barri de La Vega.