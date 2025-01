El Consell regula el dret del personal a la desconnexió digital

Assolir “l’equilibri” entre les responsabilitats inherents a la feina i garantir els serveis de la cambra parlamentària, i el dret del personal a una jornada laboral que li permeti compatibilitzar temps de treball i temps lliure per acomplir d’altres interessos o compromisos. Aquest és l’objectiu que busquen les bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances validades per Sindicatura després d’escoltar la comissió de personal i que ahir es van publicar en un Butlletí del Consell General. Les citades bases, que emanen de l’Estatut de personal del Consell General, aprovat el desembre del 2022, regulen en el seu article 9 el “dret de vacances i de desconnexió digital”. El personal de la cambra parlamentària gaudeix de 25 dies hàbils de vacances durant l’any (o la part proporcional si el temps treballat és inferior) més dos dies addicionals. Tant fora de l’horari laboral com durant aquest període de descans, i tret d’aquells treballadors que estiguin de guàrdia, el personal “té dret a poder desconnectar del treball, a abstenir-se de participar en comunicacions electròniques relacionades amb el treball i a mantenir inactius els seus dispositius o mitjans de comunicació electrònics”. Una protecció que anul·la la reclamació de responsabilitats o la imposició de sancions si un treballador s’hi acull durant el temps lliure.

Respecte a la jornada laboral, el text indica que és de 39 hores setmanals, vuit de dilluns a dijous i set els divendres i durant les vacances escolars. Les jornades es poden reduir per permís administratiu –la Sindicatura també ha aprovat les bases reguladores per a l’atorgament d’aquestes dispenses de la feina– i es preveu la flexibilització amb el benentès que s’ha d’assegurar l’horari d’obertura al públic i de prestació de serveis de la institució, que fixa la mateixa Sindicatura. Per exemple, els empleats amb menors de 16 anys a càrrec o que tenen sota la seva tutela familiars amb malalties o discapacitat greu poden fer ús d’aquesta flexibilitat, amb horaris de sortida i d’entrada a la feina adaptats sempre que compleixin la jornada laboral íntegra. També es preveu l’adaptació horària per permetre la conciliació del treballador que la sol·licita. I una altra mesura en aquest sentit és el teletreball, que es permet en aquells llocs de feina en què és factible. No s’entra a fixar la quantitat de dies setmanals que és possible, com sí que ha fet recentment el Govern per al seu personal. El que es fixa és que ha de tenir “caràcter voluntari i reversible”, i que “cada departament estableix els models de prestació de serveis a distància que pot efectuar el personal que li és adscrit”. Seran factibles, alhora, absències justificades a recuperar en un màxim de tres mesos i que poden ser de 15 hores al mes, i almenys una part de les hores extraordinàries es podran canviar per absències per motius personals.

PERMISOS ADMINISTRATIUS

Les segones bases reguladores validades i publicades i en vigor des d’avui fixen la tipologia de permisos administratius entre retribuïts, parcialment retribuïts i no retribuïts, i les casuístiques per les quals es poden demanar. Els primers cobreixen naixement, adopció o acolliment d’un infant; defuncions de parella, fills o parents de fins a quart grau; malaltia greu o accident de parella, fills o parents de fins a segons grau; per a l’atenció d’un menor de nou mesos a càrrec; per a tractaments mèdics del mateix treballador, o també per violència de gènere –en aquest darrer cas sense limitació de dies, s’esmenta “el temps imprescindible”. També són permisos administratius retribuïts absentar-se de la feina per participar en esdeveniments culturals o esportius en representació del país o els motivats per concórrer a proves o exàmens oficials. Els treballadors podran demanar permisos parcialment retribuïts o reduccions de jornada per atendre un menor de 12 anys a càrrec, per tenir cura per malaltia, accident o discapacitat greu d’un fill, de la parella o d’un familiar fins al tercer grau de consanguinitat, per malaltia pròpia, per reincorporar-se progressivament a la feina després d’una baixa per una patologia o accident greu o per cursar estudis. Finalment, la bateria de permisos no retribuïts preveu especialment aquells que es poden sol·licitar per complementar les absències permeses en cas de naixement, acolliment o adopció, defunció, per tenir cura d’un familiar o també per atendre assumptes personals. La regulació fixa la quantitat de dies que el personal pot no acudir a la feina en cada cas, així com el procediment relatiu a la sol·licitud i el mecanisme d’aprovació per part del responsable.