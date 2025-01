Concòrdia "creu" en un acostament a Europa que "doni solució als problemes"

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on torna a deixar clara la seva postura desfavorable a l'acord d'associació amb Europa. La copresidenta de la formació política, Sílvia Mosquera, assegura que el partit "creu" en un acostament a la Unió Europea que "doni solució als problemes que tenim".

Concòrdia reafirma el 'no' a l'actual acord d'associació, argumentant que "no es disposen dels recursos necessaris per fer-ho", ja que representa "aplicar més de 5.000 lleis en pocs anys". Mosquera aprofundeix i assenyala que l'acord amb Europa implicaria més inversió estrangera, la qual cosa "pot apujar el preu de les cases, i estableix un mínim d'augment anual de població", fets que agreujarien, diuen, els principals problemes que hi ha al Principat.