Unicef celebra el Dia Mundial de l'Educació a l'Escola Andorrana d'Escaldes

Unicef ha celebrat aquest matí el Dia Mundial de l'Educació amb una activitat especial a l'Escola Andorrana d'Escaldes, on més d'un centenar d'infants de primer i segon de primària han participat en una jornada que ha començat explicat la missió de l'organització i la rellevància dels drets dels infants. Tot seguit, el Piolet i l'Andi del Club Piolet han guiat als infants en una activitat plena de proves vinculades a les assignatures que estudien cada dia i on han conegut com Unicef recolza projectes educatius globals, com el d'una escola a Burkina Faso.