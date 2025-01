La Sindicatura aprova les bases reguladores de la jornada laboral i dels permisos administratius

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sindicatura ha aprovat aquest divendres al matí les bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances i per l'atorgament de permisos administratius del personal del Consell General, per la qual cosa les han publicat al Butlletí del Consell General. Amb aquesta aprovació, recull el comunicat, es posen per escrit les casuístiques per les quals el personal pot demanar acollir-se a permisos, sol·licitar la reducció horària o establir els horaris laborals, entre d'altres. Els dos reglaments han comptat amb el suport unànime de la Sindicatura, de la Comissió de Personal i de la Comissió d'Igualtat del Consell General.

Aquesta aplicació, a partir del 4 de març, en les bases de la jornada laboral, suposarà un canvi en els horaris d'atenció al públic del Consell General. Així doncs, el personal passarà a tenir un horari de 8 hores a 17 hores de dilluns a dijous i de 8 hores a 15 hores els divendres, com les principals administracions del país. Un altre aspecte a destacar és que passaran a der horari intensiu en períodes de vacances escolars.