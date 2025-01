El PS demana pel funcionament del programa d’ajuts a l’habitatge de lloguer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere Baró va lliurar una bateria de preguntes escrites per demanar sobre el programa d’ajuts a l’habitatge de lloguer. En concret, Baró qüestiona per què aquest any només es poden tramitar amb certificat digital i per què no es poden fer des del servei de Tràmits dels comuns.

El conseller general, de manera pública en un comunicat, diu que aquesta pràctica incompleix l’article 107 del Codi de l’Administració i demana saber en “quin moment s’ha modificat per obligar els particulars a fer els tràmits electrònics amb l’Administració”. El programa d’ajuts a l’habitatge de lloguer s’ha tornat a engegar des del 20 de gener passat i, segons va informar el Govern, si la petició es fa abans del 31 de març vinent tindrà efectes a partir de l’1 de gener.