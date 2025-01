Pirineu Viu critica la despesa dels vols Andorra-Palma

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'entitat Pirineu Viu ha criticat la despesa pública que suposa la ruta aèria Andorra-Palma, al·legant que "el model turístic basat en grans infraestructures i serveis pensats exclusivament per a persones d'alt poder adquisitiu, suposa una despesa pública desorbitada, que perjudica greument les economies locals, empitjora la crisi de l'habitatge i és insostenible en el context de l'actual crisi climàtica". La denúncia l'ha fet conjuntament amb la Plataforma mallorquina contra l'ampliació de l'aeroport. Les organitzacions critiquen la subvenció amb diners públics per part del Govern andorrà i Balear a la ruta i a una part de la construcció de l'aeroport de la Seu, així com la campanya per pagar fins al 70% dels bitllets d'avió, segons apunten les organitzacions. La plataforma mallorquina també ha incidit en el fet que el Consell de Mallorca subvencioni viatges a la neu per a joves "amb el 70% del viatge pagat".

Per les entitats, aquesta nova ruta aèria oberta el 2024 "és un error, ja que més enllà de la temporada hivernal, ha demostrat ser deficitària la resta de mesos", i denuncien que "l’aeroport només serveix per portar visitants d’alt poder adquisitiu, com residents del nord d’Europa que passen temporades a Mallorca i que busquen una destinació turística com Andorra". Ambdues plataformes demanen "aturar la promoció i subvenció turística amb diners públics, així com l'obertura de noves rutes aèries, i apostar per la diversificació econòmica, amb sectors com l'agricultura i la indústria, que generin ocupació estable i de qualitat".