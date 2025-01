Mor Joan Planes, dissenyador de les fonts de la Rotonda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresari Joan Planes va morir ahir als 83 anys. Nascut a Estamariu, Planes va fundar i dirigir l’empresa Fluidra, dedicada al sector de les piscines, que va esdevenir la dissenyadora de les fonts de la Rotonda. Planes va marxar de jove d’Estamariu per estudiar al seminari, però va adonar-se que no volia ser capellà i va decidir estudiar mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona. Després de la formació, Planes va iniciar la carrera empresarial i el 1969 va fundar l’empresa Astral Construcciones Metálicas, origen de Fluidra. Planes es va retirar el 2006 (any de llançament a la borsa de Fluidra) i va deixar l’empresa a càrrec del fill, Eloi Planes. L’empresari, a més, va esdevenir president i fundador de diverses organitzacions catalanes, entre les quals la Fundació Privada Planes Corts.