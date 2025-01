Les relacions europees centren la trobada d'Andorra i Liechtenstein

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha rebut aquest divendres la visita de la ministra d'Afers Exteriors, Educació i Esports de Liechtenstein, Dominique Hasler, en la que és una jornada per compartir sinergies i reptes, de comunicació amb diferents ministres i, també, per celebrar el 30è aniversari de les relacions diplomàtiques d'ambdós països, segons ha mencionat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor. La primera reunió de treball amb el cap de Govern, Xavier Espot; el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea (UE), Landry Riba; i Tor ha servit per poder tractar diversos temes, entre ells l'Acord d'Associació a la UE. En aquest sentit, Hasler ha mencionat que aquest acord econòmic que manté Liechtenstein amb Europa, també des de fa tres dècades, ha servit per "diversificar l'economia i centrar els mercats europeus al país". "És important que hi hagi la discussió i el referèndum en un sistema democràtic sobre els pros i contres de l'acord. Quan vam haver de votar, vam veure que hi havia parts negatives, però la majoria eren aspectes positius", ha destacat mencionant que el petit estat és la "millor prova" que els acords europeus funcionen per al país.

L'any 1995, Liechtenstein va donar el 'Sí' a l'acord del lliure accés de mercat amb Europa. Una setmana abans, segons ha relatat Hasler, el seu país veí Suïssa votava el "No", una decisió que ha remarcat que "no va influenciar" tot i les estretes relacions que mantenen les dues regions. "Volíem sentir-nos part d'alguna cosa, perquè sense Europa mai vam tenir èxit", ha assenyalat. Des de la seva aprovació, els ciutadans de Liechtenstein han vist com la seva economia no ha parat de créixer. En concret, la ministra d'Afers Exteriors, Educació i Esports ha revelat que l'economia i els llocs de treball s'han doblat; més de 22.000 persones viatgen al país cada dia (la meitat de la seva població) que s'ha pogut executar gràcies al mercat intern que té uns 4.052 milions de consumidors. "Som un país petit com Andorra, centrat en l'exportació i sense aquest accés no podríem haver aconseguit l'èxit", ha confirmat.

D'altra banda, Hasler ha felicitat Andorra per les negociacions amb Europa per l'acord d'associació, mencionant que estan seguint el procés. "Les relacions bilaterals que mantenim van bé. Aquesta és una oportunitat per donar les gràcies al país per compartir experiències i intercanvis d'una forma tan oberta", ha al·legat. Així mateix, es reunirà aquest divendres a la tarda amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, per acabar de tractar temes importants.

La taula de treball amb la ministra d'Afers Exteriors, Educació i Esports de Liechtenstein, Dominique HaslerCEsteve/SFGA

Obertura a noves col·laboracions



En la reunió de treball entre Espot, Riba, Tor i Hasler s'ha pogut parlar sobre la participació de Liechtenstein als Jocs dels Petits Estats del mes de maig, on el país comptarà amb una gran representació, les comunicacions laterals d'altres reptes europeus i del rol dels Petits Estats en l'ONU. La ministra d'Afers Exteriors ha revelat que s'està treballant en una possible cooperació cultural, així com una d'econòmica amb les Cambres de Comerç dels territoris. "La nostra Cambra té molt interès a compartir experiències amb la de Liechtenstein i organitzarem una trobada durant aquest any", ha assenyalat Tor.

En la segona reunió entre les dues mandatàries, impulsada en el marc de la celebració del 30è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre els dos països, Andorra ha proposat a Liechtenstein que sigui el país convidat a la biennal L’Andart 25 (de la mateixa manera que ho va ser San Marino en l’edició anterior). Tot plegat ho ha exposat la ministra Hasler, juntament amb el seu equip, aquest divendres al migdia a l’Andorra Park Hotel on ha ofert una conferència sobre els 30 anys de relació del seu país amb les institucions europees.