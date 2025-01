El Govern vol millorar la coordinació judicial i policial en l’atenció

Salut treballa per millorar la coordinació i la col·laboració amb els serveis judicials i policials per optimitzar la resposta dels casos que afecten persones amb patologies de salut mental. Aquest perfeccionament de la coordinació ha de permetre donar una “atenció integral i endreçada” a qualsevol situació d’urgència. Així ho va fer públic ahir el Govern a través d’una resposta escrita a una pregunta de Noemí Amador, consellera d’Andorra Endavant, que va demanar un desgranament de les mesures previstes en aquest àmbit sanitari.

A banda, Salut també va informar, en la mateixa resposta a Amador, que els professionals del servei de salut mental segueixen una formació continuada per atendre situacions de crisi en els pacients, així com en l’ús de contenció verbal i la gestió de conflictes. Segons va explicar l’executiu, la formació permet ajudar a implementar el model de contenció zero, que busca reduir l’ús de mesures restrictives.

Un altre element que se segueix per millorar les condicions del servei de salut mental és l’elaboració d’un pla de formació anual redactat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), en què cada cap de servei determina la formació que el seu personal necessita. També –va assenyalar l’executiu– es revisen i actualitzen els protocols perquè “s’adaptin a les necessitats actuals de tots els pacients”.

Pel que fa a l’atenció centrada en el pacient, Salut va precisar que s’han promogut sistemes de seguiment per facilitar que s’integri l’observació personalitzada. Aquesta iniciativa quedarà reforçada amb la implementació d’un programa de gestió telefònica que permetrà fer un acompanyament dels pacients amb risc d’autòlisi després de l’alta hospitalària.

El ministeri tampoc va oblidar destacar les noves infraestructures previstes per a l’atenció a la salut mental, com ara les noves consultes externes de l’edifici Ròdol (en construcció), els pisos amb suport, el futur centre especialitzat en salut mental ubicat a la Seu d’Urgell i el projecte avançat d’un centre de rehabilitació per a patologies cròniques de salut mental. Aquestes infraestructures “es dissenyen per oferir espais terapèutics que fomentin el desenvolupament integral de la persona, la seva autonomia i la integració amb la comunitat”.