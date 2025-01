Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern va recomanar ahir, a través de les xarxes socials, utilitzar els productes menstruals reutilitzables. Segons va exposar l’executiu, aquests tipus de productes són sostenibles i tenen beneficis per al cos com, per exemple, patir menys risc d’infeccions.