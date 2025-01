Els psicòlegs alerten de l'augment de baixes laborals per problemes de salut mental

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Psicòlegs (COPSIA) demana que es promocioni la salut mental en l'entorn laboral per "la creixent preocupació per l'increment baixes laborals relacionades amb problemes de salut mental en tots els sectors professionals". Aquesta és una de les peticions que el president del col·lectiu, Oscar Fernández, i la secretària de la junta, Sònia Bigordà, van plantejar ahir en la reunió que van mantenir amb el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d'Estat, Cristina Pérez, segons expliquen en un comunicat fet públic ahir.

La trobada va servir també per parlar sobre la regulació de les consultes en línia que el COPSIA assenyala que estan augmentant en els darrers anys i que és una manera important d'ampliar l'accés a l'atenció psicològica. Els representants del col·legi professional van reclamar lluitar contra l'intrusisme en la psicologia "per garantir que l'exercici de la professió es faci exclusivament per part de professionals degudament qualificats i col·legiats" ja que ressalten que així es protegeix els ciutadans davant "pràctiques no regulades que podrien posar en risc la seva salut mental".

Els projectes que es treballen conjuntament des del Govern i el col·lectiu, com ara la inclusió de la neuropsicologia a la cartera de serveis de la CASS, la revisió del conveni amb la parapública i l'aprovació dels estatuts del COPSIA i de la Llei de la Psicologia van ser altres dels assumptes que es van tractar a la reunió.