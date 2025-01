Compres i esport són el principal reclam del país per als visitants

Les compres i l’esport es consoliden com els principals motius per visitar Andorra, tant per als excursionistes, que opten per una visita d’un dia, com per als turistes, que hi pernocten. Tot i això, l’interès per la natura i, especialment, per la gastronomia es manté en nivells molt baixos, segons l’últim informe del departament d’Estadística.

Pel que fa a la procedència acumulada en els darrers 12 mesos, el segment de visitants d’altres nacionalitats ha estat el que ha crescut més, amb un augment de les altres nacionalitats d’un 13%, seguit dels francesos, amb un 3,6%. Per contra, els visitants espanyols han registrat un lleuger descens del 0,6%. Tot i així, Espanya continua sent el principal mercat emissor del Principat. El 2024, Andorra va rebre un total de 9,6 milions de visitants, xifra que representa un increment del 3% respecte a l’any anterior, amb 278.960 persones més que el 2023, quan es van registrar 9.367.696 entrades. Aquest augment ha estat homogeni entre els dos tipus de visitants: tant els turistes, que fan pernoctacions, com els excursionistes, que només passen el dia, han crescut un 3% en el mateix període.

Dels visitants totals de desembre, el 54,1% eren turistes (445.773 persones), mentre que el 45,9% eren excursionistes (378.921). Pel que fa als excursionistes, els espanyols representen el segment més gran, amb 182.158 persones, un augment del 9,8% respecte a l’any anterior. Els francesos, en canvi, han registrat una lleugera davallada, amb 171.760 excursionistes, un 1,9% menys. Aquestes dades reflecteixen una tendència positiva per al mercat espanyol, mentre que el francès mostra signes d’estancament.

Entre els motius que porten els visitants al Principat, les compres lideren les dades amb un contundent 80,1% en el cas dels excursionistes, mentre que els turistes mostren preferències més diverses. En aquest grup, el 32,4% visita el país per practicar esport (com ara esquí o activitats de muntanya), un 27,8% per les compres i només un 12,8% esmenta la natura com a principal motivació. Aquestes dades evidencien que, tot i el potencial natural del país, l’interès per activitats a l’aire lliure continua sent secundari.

Destaca el nul interès per la gastronomia, amb només un 0,1% dels visitants citant-la com a raó per visitar Andorra. En l’àmbit de l’allotjament, un 80% dels turistes opta per hotels, aparthotels o apartaments turístics, mentre que opcions més alternatives, com càmpings o habitatges d’amics i familiars, tenen un pes menor. Aquesta preferència reflecteix la demanda de comoditats urbanes i comercials per part de la majoria dels visitants que pernocten. Les dades xoquen amb estudis que apuntaven que el preu no és determinant per atraure turistes, tot i que les compres són un reclam.