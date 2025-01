La capacitat de finançament exterior va ser de 494,33 milions d’euros el 2023

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La capacitat de finançament exterior d’Andorra el 2023 va ser de 494,33 milions d’euros, segons l’informe publicat ahir per Estadística. Aquesta dada indica un augment respecte del 2022, quan la xifra se situava en 373,29 milions. Pel que fa al pes de la balança de pagaments sobre el PIB, aquest equival al 14,1% per al 2023, situant Andorra per davant dels Països Baixos o Dinamarca, i només per darrere de Noruega. En aquest sentit, la partida de béns i serveis representa el 84,1%, amb un saldo de 418,71 milions, mentre que la renda primària representa el 24,7%, amb un saldo de 122,89 milions.