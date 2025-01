Baró destaca el pla per al bon ús de les tecnologies a l’aula

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d’Educació, Universitats i Relacions Institucionals, Ladislau Baró, va destacar ahir el pla integral per al bon ús de les tecnologies a les escoles en el discurs inaugural de l’Any europeu de l’educació per a la ciutadania digital del Consell d’Europa. L’acte es va celebrar a Estrasburg i el ministre va subratllar les accions estratègiques que ha implementat el Govern per reforçar l’aprenentatge i l’ús de les tecnologies digitals. “Hem realitzat diagnòstics exhaustius sobre l’ús de les tecnologies a l’aula i estem treballant per incorporar les competències digitals i el pensament computacional en els programes escolars”, va assenyalar Baró, que va afegir: “A través d’aquest pla integral estem dissenyant un protocol de certificació de les tecnologies abans de la introducció a l’aula. Aquesta aproximació té com a objectiu racionalitzar l’ús de les eines digitals.”